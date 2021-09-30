Павел Мигачев: совместные с КВС планы есть, но не всегда их исполняют

Сегодня, 30 сентября, на очередном заседании правительства Саратовской области в очередной раз был поднят вопрос ремонта водопроводных сетей в Саратове.

Как отметил депутат облдумы Алексей Антонов, ситуация с ремонтом труб на улицах города вызывает немало вопросов.

- Сначала кладется свежий асфальт, затем, ради коммунальных работ его уничтожают и кладут снова. На некоторых участках ситуация повторяется неоднократно. Такого быть не должно: бюджет несет лишние расходы, а граждане терпят неудобства, - обратил внимание парламентарий.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области Павел Мигачев ответил, что совместные планы с ООО «КВС» его ведомство имеет, однако не всегда эти планы выполняются.

Председатель правительства Роман Бусаргин поручил держать вопрос на контроле и проработать схему взаимодействия с компанией.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.