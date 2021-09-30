В Саратовской области 40 школ закрыты из-за коронавируса и ОРВИ

На сегодня, 30 сентября, в Саратовской области 38 школ отправились на карантин из-за ОРВИ, а две из-за коронавируса, об этом сообщает министерство образования региона.

Всего на дистанционный режим обучения перешли 273 образовательные организации в 26 районах, в которых обучаются 162 тысячи человек. Из-за угрозы коронавируса закрыт «Питерский агропромышленный лицей» вместе с общежитием, а в нем 240 учеников. Закрыты 21 класс в 15-ти школах, в которых 446 учащихся и 37 педагогов, и 42 группы в 35-ти детских садах, в которых 663 воспитанника и 85 работников, а также 34 группы в 11-ти профорганизациях, в которых 699 студентов.

На карантин по ОРВИ отправлены две профорганизации Балаковского и Озинского районов, в которых 1317 студентов, 38 школ, в которых 5628 учеников и семь детских садов, в которых 339 малышей. Из-за угрозы гриппа также на дистанционку перешли 34 класса в 11-ти школах, в которых 619 учеников и 39 групп в 14-ти детских садах, в которых 560 малышей.

В семи ВУЗах области заразились коронавирусом 330 студентов и 107 сотрудников. В пяти ВУЗах области на дистанционное обучение переведены 3151 студент 172 групп.

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