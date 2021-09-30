В Саратове будут ежедневно ловить пассажиров без масок в транспорте

Сегодня, 30 сентября, Валерий Радаев сообщил, что рейды по проверке соблюдения масочного режима в общественном транспорте станут ежедневными. На координационном совете по противодействию и распространению на территории области новой коронавирусной инфекции губернатор дал поручение усилить работу по противодействию COVID-19.

Ежедневно проверять будут соблюдение масочного режима как водительским и кондукторами и пассажирами, - сообщил глава региона.

- Во время рейдов мы будем обращать внимание и на количество и качество подвижного состава на линии, – отметил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Иван Козаченко.

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