Бусаргин пообещал начало отопительного сезона в кратчайшие сроки

Роман Бусаргин

Отопительный сезон в Саратовской области должен начаться в кратчайшие сроки. По оперативным данным на сегодняшний день подача тепла организована на 5751 объект. Об этом председатель правительства Саратовской области заявил в ходе заседания правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

- Пуск отопления полностью налажен в стационарных лечебных учреждениях области в 39 районах, поликлиники – в 35, общеобразовательные организации – в 26, дошкольные организации – в 29, дополнительного образования – в 25, спортивные сооружения – в 14, учреждения культуры – в 11 муниципалитетах. Теплом также полностью обеспечены жилые дома в 23 муниципальных районах, - уточнил Бусаргин в своем инстаграм.

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