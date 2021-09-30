В пресс-центре «КП-Саратов» расскажут о расселении аварийного жилья и благоустройстве

Сегодня, 30 сентября, в 17 часов в пресс-центре «Комсомольская правда-Саратов» состоится встреча, на которой обсудят итоги реализации на территории Саратовской области инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным национального проекта «Жилье и городская среда».

Обсуждение пройдет при участии заместителя председателя регионального правительства Александра Соловьева.

На мероприятии обсудят вопросы благоустройства в Саратове и области, а также расселения аварийного жилья.

Встреча пройдет в «прямом эфире». Его, а после и запись, можно будет посмотреть на Youtube-канале «Транслятор» по ссылке.

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