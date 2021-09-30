В Энгельсе неизвестный поджег подъезд многоэтажки

Вчера вечером, 29 сентября, в Энгельсе произошел пожар. Его устроил неустановленный гражданин.

Возгорание было зафиксировано в 18:35 на улице Марины Расковой. На пульт дежурного поступил сигнал о пожаре в подъезде девятиэтажного дома. Площадь пожара составила 5 квадратных метров. Горели старые вещи в бытовке. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неизвестного лица.

На тушение выезжали три пожарных расчета, о чем информирует ГУ МЧС Саратовской области.

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