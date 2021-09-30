Сегодня, 30 сентября, на трех улицах Саратова отключили воду, об этом сообщает ООО «КВС».

Авария в очередной раз произошла на Пристанской улице около дома № 71. На время ремонта прекращено холодное водоснабжение абонентов ул.Пристанская (от Вольской до Чапаева), Чапаева (от Пристанской до 1-го Магнитного проезда), 1-й Магнитной проезд.

Восстановить подачу воды планируется к 20:00.

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