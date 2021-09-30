Тело избитого мужчины нашли в квартире на улице Уфимцева в Саратове

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В Ленинском районе Саратова 29 сентября найден труп избитого мужчины.

Тело 37-летнего хозяина квартиры обнаружили в одном из многоэтажных домов на улице Уфимцева. Его нашли на полу в одной из жилых комнат.

Следователь регионального СУ СКР совместно с судебно-медицинским экспертом осмотрел квартиру и труп погибшего. На нем зафиксированы множественные ссадины и кровоподтеки - на лице, на руках и других частях тела.

Проводится судебно-медицинское исследование для определения точной причины смерти мужчины.