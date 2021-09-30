В Саратове мать и дочь пострадали от мошенниц «восточной внешности»

Саратовская полиция рассказала об очередном случае мошенничества. От действий злоумышленниц пострадали мать и дочь.

Днем к 49-лентней жительнице частного дома пришли две женщины восточной внешности. Они попросили у саратовчанки еды. Сердобольная женщина согласилась накормить голодных.

Через некоторое время гости вернулись и рассказали, что в качестве благодарности, готовы снять порчу с доброжелательной горожанки и ее дочери.

Мошенницы попросили вынести все ювелирные изделия. Доверчивые саратовчанки передали им золотые серьги, кольцо, цепочку и нательные крестики. Во время «обряда» злоумышленницы сообщили, что им нужно выйти на оживленный перекресток, а хозяйкам дома с ними идти нельзя, чтобы злые духи не привязались к ним снова.

Поняв, что их обманули, пострадавшие обратились в полицию. Сумма ущерба составила 6 тысяч рублей.

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