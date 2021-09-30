В Саратове мать и дочь пострадали от мошенниц «восточной внешности»

Саратовская полиция рассказала об очередном случае мошенничества. От действий злоумышленниц пострадали мать и дочь.
Днем к 49-лентней жительнице частного дома пришли две женщины восточной внешности. Они попросили у саратовчанки еды. Сердобольная женщина согласилась накормить голодных.
Через некоторое время гости вернулись и рассказали, что в качестве благодарности, готовы снять порчу с доброжелательной горожанки и ее дочери.
Мошенницы попросили вынести все ювелирные изделия. Доверчивые саратовчанки передали им золотые серьги, кольцо, цепочку и нательные крестики. Во время «обряда» злоумышленницы сообщили, что им нужно выйти на оживленный перекресток, а хозяйкам дома с ними идти нельзя, чтобы злые духи не привязались к ним снова.
Поняв, что их обманули, пострадавшие обратились в полицию. Сумма ущерба составила 6 тысяч рублей.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.