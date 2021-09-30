Взрыв газовоздушной смеси в доме под Саратовом отправил в больницу трех детей и их мать

Вечером 29 сентября из частного дома на улице Новая в селе Пушкино Советского района госпитализирована с травмами 23-летняя женщина и трое ее детей - девочки в возрасте одного и трех лет и двухлетний мальчик.

По данным регионального СУ СКР, ЧП случилось около 21.30. В доме произошел хлопок газовоздушной смеси. Кроме женщины и детей в доме в этот момент находился 34-летний хозяин, мужчина не пострадал.

После осмотра места происшествия следователи СКР установили, что, по предварительным данным, из-за неплотного присоединения шланга газового баллона к котлу могла произойти утечка газа и скопление газовоздушной смеси. Хлопок произошел, когда 23-летняя женщина попыталась зажечь котел. Возгорание в жилище не произошло.

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