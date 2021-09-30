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Здоровье30 сентября 2021 9:07

Коронавирусом в Саратовской области заболели еще 306 человек

Выздоровел 261 пациент
Источник:kp.ru
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На утро 30 сентября в Саратовской области зарегистрировано еще 306 новых случаев коронавируса. Это новый суточный рекорд.

Как уточнили в оперативном штабе региона, наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован в Саратове — 109, Энгельсском районе — 40, Балаковском — 31, Балашовском — 28, Пугачевском — 9, Ртищевском — 8.

Среди заболевших 38 детей в возрасте до 14 лет и 88 человек старше 60 лет. У новых больных симптомы пневмонии в 148 случаях, признаки ОРВИ - в 150 случаях.

Общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло в Саратовской области 88 772 человека. Выздоровели 80 915 человек, за сутки — 261.