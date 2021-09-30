Саратовская область получит 410 млн для понижения цен на хлеб

Саратовская область получит федеральные средства на поддержку производителей и конкурентности сельхозпроизводителей. Опубликованную на Telegram-канале сторонников спикера Государственной думы Вячеслава Володина новость прокомментировал депутат нижней палаты парламента Николай Панков.

Выделенные 410 миллионов рублей позволят стабилизировать цены на зерно и хлеб, а остаток пойдет на развитие отрасли.

- Проехал Ершовский, Дергачевский, Озинский, Перелюбский и ряд других сельских районов моего округа. Везде встречаюсь с жителями. Бесспорно, 410 млн рублей - это большая помощь нашим аграриям. Очень важно, чтобы при распределении средств учитывался критерий урожайности и производительности сельхозпредприятий. А главным критерием являлась заработная плата рабочим и выплата налоговых отчислений, - пишет Панков в своём Telegram-канале «Пара слов».

Парламентарий призвал регионального министра сельского хозяйства Романа Ковальского придерживаться того же принципа. Проконтролировать распределение денег Панков попросил председателя аграрного комитета областной думы Ивана Бабошкина и его коллег по фракции «Единая Россия».

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