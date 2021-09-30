Гибель младенца в Вольске: в убийстве подозревается 20-летняя мать

В Вольске Саратовской области после проверки следователями регионального СУ СКР возбуждено уголовное дело об убийстве 3-месячного мальчика.

Ранее сообщалось, что в одной из квартир в доме по улице Урицкого найден труп 3-месячного младенца. Первоначально было известно, что мать положила его рядом в кровать, а когда проснулась, обнаружила ребенка мертвым.

Подоспели результаты судебно-медицинского исследования и судя по ним,, причиной смерти мальчика стала тупая травма головы.

Подозрению в совершении преступления задержана 20-летняя мать ребенка. Сейчас с ней проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Оценят следователи действия сотрудников органов профилактики, в чьи полномочия входило осуществление контроля за условиями жизни семьи, в которой воспитывался ребенок.

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