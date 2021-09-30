В Саратовской области мужчину отправили в колонию за сквернословие и удар полицейскому в грудь

Мужчина оскорбил и ударил полицейского и раскаялся в этом
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Вынесен приговор 31-летнему жителю Красноармейска Саратовской области за угрозы и насилие в отношении представителя власти.
Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, его признали виновным и приговорили к шести месяцам в колонии-поселении.
Днем 10 августа он вместе со знакомой дамой распивал алкоголь в парке на улице Кирова в Красноармейске. Проходившие мимо сотрудники полиции пресекли нарушение и попытались составить протокол. Но мужчина принялся нецензурно браниться и ударил одного из правоохранителей кулаком в грудь.
Свою вину мужчина признал полностью и раскаялся.
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