В Саратовской области мужчину отправили в колонию за сквернословие и удар полицейскому в грудь

Мужчина оскорбил и ударил полицейского и раскаялся в этом Фото: СУ СКР по Саратовской области

Вынесен приговор 31-летнему жителю Красноармейска Саратовской области за угрозы и насилие в отношении представителя власти.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, его признали виновным и приговорили к шести месяцам в колонии-поселении.

Днем 10 августа он вместе со знакомой дамой распивал алкоголь в парке на улице Кирова в Красноармейске. Проходившие мимо сотрудники полиции пресекли нарушение и попытались составить протокол. Но мужчина принялся нецензурно браниться и ударил одного из правоохранителей кулаком в грудь.

Свою вину мужчина признал полностью и раскаялся.

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