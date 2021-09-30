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Происшествия30 сентября 2021 5:39

Житель Саратова забил жену шваброй

Он разозлился из-за того, что женщина выпила
Источник:kp.ru
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Мужчина сознался в преступлении и был отправлен за решетку

Мужчина сознался в преступлении и был отправлен за решетку

Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Заводском районе Саратова арестован мужчина по обвинению в причинении смерти жене.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, 57-летний мужчина признался и раскаялся.

Трагедия произошла на даче в Заводском районе

Трагедия произошла на даче в Заводском районе

Фото: СУ СКР по Саратовской области

По версии следствия, днем 25 сентября супруги находились у себя на даче в селе Евсеевка Заводского района. Женщина выпили, и это вызвало гнев ее мужа, он схватил швабру и принялся бить потерпевшую по спине и ногам.

Потом мужчина выгнал потерпевшую на улицу. Та какое-то время еще была жива, она вернулась в дом, потом снова ушла. Муж не сразу забеспокоился, решив, что она в бане, а когда отправился ее искать, то нашел во дворе лишь труп.

Экспертиза установила, что причиной смерти стала тупая травма груди, переломы двух ребер и повреждение легкого.

Расследование уголовного дела продолжается.

Расследование уголовного дела продолжается

Расследование уголовного дела продолжается

Фото: СУ СКР по Саратовской области

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