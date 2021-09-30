В Саратовской области утихли порывы северного ветра

Специалисты приволжского управление оп гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали о погоде в Саратовской области на сегодня, 30 сентября.

В области облачность переменная. Ветер веет с Северо-запада со скоростью от 4 до 9 метров в секунду. Температура колеблется от 8 до 13 градусов тепла.

Ночью ветер скорректирует направление на северное, скорость не изменится. Термометры покажут от 1 градуса ниже нуля до 4 – выше. Туманно.

В Саратове сейчас +5С. К 10 утра обещают +8°С. Днём температура поднимется до +11°С, а к ночи опустится до +7С. Ветер слабый, северный. Значительная облачность.

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