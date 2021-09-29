Саратов вошел в топ-10 городов, любящих электросамокаты

В 2021 году продажи электротранспорта в Саратове выросли на 75% по сравнению с прошлым годом. Об этом пишут в своем исследовании аналитики портала Авито.

В Саратове популярность электросамокатов за год выросла в 3,5 раза. Средняя цена на девайс составляет девять тысяч рублей, что на 55% дешевле, чем в прошлом году.

Следует отметить, что и продажи электровелосипедов в Саратове также значительно выросли: в 2,5 раза. При этом они подешевели на 16%. Средняя цена составляет 33 500 рублей.

В два раза чаще саратовцы стали выбирать моноколеса.

А вот гироскутеры в целом по стране стремительно выходят из моды: спрос на них за год упал на 16%. При этом они на 10% подешевели. В Саратове ими наоборот интересовались на 16% чаще, чем в 2020 году. Средняя цена составляет четыре тысячи рублей, что на 33% дешевле, чем год назад.

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