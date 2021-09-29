Саратов вошел в топ-15 регионов по качеству общественного транспорта

Фото: SIMETRA

Саратов занимает 15 место по качеству общественного транспорта в 2021. К такому выводу пришли специалисты аналитического центра SIMETRA.

При составлении рейтинга специалисты учитывали следующие параметры:

физическая доступность,

ценовая доступность,

эффективность транспортной системы,

комфорт и удобство,

безопасность и устойчивость развития.

Всего рассматривался 51 показатель.

Исходя из соотношения этих качеств система общественного транспорта в Саратове заняла 15 место из 76. Выше всего эксперты оценили эффективность транспортной системы, при этом отметив, что цена на билеты для региона высоковата.

Стоит также отметить, что в этом году Саратов значительно поднялся в рейтинге. Развитие транспортной системы позволило ему прибавить сразу 33 позиции за год.

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