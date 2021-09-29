Экс-заместители мэра Саратова обрушили рейтинг Михаила Исаева

Мэр Саратова Михаил Исаев упал в федеральном рейтинге глав муниципалитетов, об этом сообщает в своем исследовании Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ. Данные учитываются за август-сентябрь 2021 года и формируются на основании мнения широкого круга экспертов. В оценке работы мэров крупных промышленных и экономических центров участвовали политологи, экономисты, социологи, историки и другие специалисты.

Глава Саратова вошел в третью группу мэров России и оказался на 70 месте из 88.

По мнению экспертов, на понижение Михаила Исаева в рейтинге повлиял арест двух бывших вице-мэров и экс-начальника земельного управления. Под следствием находятся Андрей Гнусин, Виталий Желанов и Антон Корнеев – бывшие кураторы земельной и градостроительной политики саратовской мэрии.

Напомним, в Саратове уже несколько месяцев продолжается громкий скандал, связанный с неправомерной передачей муниципальной собственности в частные руки. Речь в том числе идет об историческом памятнике, Доме художника в Саратове.

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