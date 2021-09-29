Парламентарии ЕР: госслужащие должны получать достойную зарплату за работу на благо граждан

В Саратовской области государственным служащим с 1 октября на 25% увеличат оклады. Против этой инициативы выступали представители КПРФ, а парламентарии Единой России высказались по поводу решения одобрительно.

- За выступлениями КПРФ о невозможности, нежелании повышать заработную плату государственным служащим нет ничего иного, кроме желания разрушить систему государственного управления в стране. На госслужбе трудятся более двух тысяч человек, – сказал депутат Сергей Гладков и добавил, что сегодня важно реализовывать проекты, которые инициированы Президентом РФ и партией «Единая Россия», для чего нужны профессиональны на местах.

- Мы должны принимать ответственные решения, развивать регион реализуя решения Президента страны. У государственных служащих огромный пласт работы, который направлен на достижение благополучия наших граждан, они должны получать достойную заработную плату», – заключил Гладков.

Парламентария поддержала зампред областной думы Ольга Болякина.

- В органах власти должны работать профессионалы, специалисты с необходимым багажом знаний и опыта. Потому что решения, которые они принимают, влияют на жизнь людей, на развитие области. Для того чтобы участвовать в национальных проектах и государственных программах, получать финансовую поддержку из федерального бюджета, необходимо правильно подавать заявки, документацию. На госслужбе это должны делать профессионалы. Мы же в этом направлении пока в числе отстающих: Саратовская область - на 14 месте в Поволжье по уровню зарплат чиновников. Она не повышалась последние десять лет, а нагрузка растет. Отсюда - высокая текучесть кадров, нехватка молодых специалистов. Поэтому инициатива Правительства области о повышении зарплат госслужащим очень актуальна, - подчеркнула Ольга Болякина и добавила, что уровень надбавок будет привязан к результатам работы чиновников.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.