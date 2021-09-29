Николай Панков: в Озинках решена серьезная проблема с рентгенологическим аппаратом

Фото: Пара Слов

Сегодня, 29 сентября, Николай Панков рассказал о том, как в Озинках была решена серьезная проблема с рентгенологическим аппаратом. Об этом он пишет в телеграм-канале «Пара слов».

- Я посетил переполненную из-за коронавируса районную больницу в Озинках. Там очень велика нагрузка на врачей, иногда приходится осматривать до семидесяти пациентов в день. И при этом не работал ренгенаппарат, - пишет парламентарий.

Николай Панков связался с министром здравоохранения Олегом Костиным и в Озинки были направлены два инженера.

- Будет поставлен к ренгенаппарату оцифровщик. Техника не только заработает, но и повысит продуктивность. Цифровые снимки можно будет пересылать в Саратов, чтобы в сложных случаях проконсультироваться с высококвалифицированными специалистами, - отчитался депутат Госдумы.

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