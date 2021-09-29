Трамваи в Саратове встали из-за столкновения с автомобилем ОКА

Фото: Саратов онлайн

Сегодня, 29 сентября, в Заводском районе Саратова произошло ДТП с участием ОКИ. Автомобиль столкнулся с трамваем и заблокировал движение электротранспорта.

Как сообщают очевидцы в паблике «Саратов онлайн» ВКонтакте, в 14:35 было прервано движение трамваев по маршруту № 9. Причиной стало ДТП, которое произошло около остановки «улица 4-я Нагорная». Движение прекратилось в обе стороны.

Автомобиль ОКА, врезался в старый "московский" вагон и был сильно помят, но, как утверждают очевидцы, в аварии никто не пострадал.

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