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Общество29 сентября 2021 15:13

В центре Саратова собака упала с крыши заброшенного здания и разбилась

Под угрозой остаются другие живущие там бродячие животные
Наталия Калинина
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Погибшее животное

Погибшее животное

Сегодня, 29 сентября, жительница Саратова поделилась в социальной сети грустной историей: бродячая собака упала с крыши заброшенного здания и разбилась.

Как сообщает Даша Нек в паблике «Саратов онлайн» ВКонтакте, инцидент произошел на пересечении Соборной и Григорьева, то есть перед самым началом пешеходной зоны Саратова. Она заметила на земле окровавленный труп животного, которое, по-видимому, упало с большой высоты. По словам свидетельницы, собака упала с крыши заброшенного трех-четырехэтажного здания бывшего общежития издательства «Слово».

На крыше дома саратовчанка смогла заснять еще нескольких животных.

- Собакам мне помочь не удалось, они испугались моего присутствия и ближе я подходить не стала, - пишет Даша Нек.

Другие собаки все еще на крыше

Другие собаки все еще на крыше

В Саратове бродячий пес разбился, упав с заброшенного здания

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