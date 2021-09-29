В центре Саратова собака упала с крыши заброшенного здания и разбилась

Погибшее животное

Сегодня, 29 сентября, жительница Саратова поделилась в социальной сети грустной историей: бродячая собака упала с крыши заброшенного здания и разбилась.

Как сообщает Даша Нек в паблике «Саратов онлайн» ВКонтакте, инцидент произошел на пересечении Соборной и Григорьева, то есть перед самым началом пешеходной зоны Саратова. Она заметила на земле окровавленный труп животного, которое, по-видимому, упало с большой высоты. По словам свидетельницы, собака упала с крыши заброшенного трех-четырехэтажного здания бывшего общежития издательства «Слово».

На крыше дома саратовчанка смогла заснять еще нескольких животных.

- Собакам мне помочь не удалось, они испугались моего присутствия и ближе я подходить не стала, - пишет Даша Нек.

Другие собаки все еще на крыше

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