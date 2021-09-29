Главе Заводского района жалуются на переполненные детские сады

Жительница Заводского района Саратова уже второй раз пожаловалась главе района Максиму Сиденко на то, что в детском саду № 169 не хватает мест для детей. Сообщения опубликованы на портале «Лица губернии».

Первый пост от заявительницы появился, 27 сентября. Там сообщалось, что группы в детском саду № 169, расположенном по адресу Крымский тупик, 8 переполнены.

- В каждой группе от 35 детей, из-за этого дети чаще болеют. Воспитателям очень тяжело справляться с таким количеством. В шкафах располагаются вещи двоих детей, а это негигиенично. Некоторые просто кладут вещи на шкафы, - написала женщина и попросила прекратить набор новых детей в сад.

В ответ на это сообщение Максим Сиденко ответил, что заполнение групп в детских садах на новый учебный год осуществляется в соответствии с требованиями СанПин, а наполняемость групп в МДОУ «Детский сад № 169» соответствует данным требованиям.

- Согласно СанПиНу, площадь на одного ребенка должна составлять не менее 2 квадратных метров, а у нас нет таких групп, в которых площадь более 60 квадратных метров, только 50 – 52 максимум, следовательно количество детей больше положенного. Малыши вынуждены ютиться в одном шкафу с вновь прибывшими детьми. Буду обращаться в РПН и прокуратуру. Пусть они придут и измерят площадь помещений, - сегодня возразила женщина в продолжении переписки.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.