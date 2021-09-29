Под Балашовым грибники нашли труп

Фото: СУ СК по Саратовской области

Вчера, 28 сентября, жители Балашовского района вышли за грибами и нашли труп. СУ СК региона проводит проверку обстоятельств случившегося.

Грибники нашли труп в лесном массиве между селом Репное и городом Балашовом, о чем сообщили в полицию. По предварительным данным, мужчина мертв не менее трех месяцев назад. Его личность устанавливается.

Теперь назначена судебно-медицинская экспертиза с целью определения давности и причины смерти человека. Полученные сведения будут проверены по базе без вести пропавших лиц. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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