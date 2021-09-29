В Саратове добавят новые койки под ковидных больных

Санаторий в Октябрьском ущелье
Сегодня, 29 сентября, глава регионального минздрава Олег Костин сообщил о том, что в Саратове увеличат количество коек под ковидных больных.
Новые места подготовят для реабилитации пациентов, перенесших COVID-19. Речь идет о пострадавших, у которых миновала острая фаза заболевания и отрицательный тест на инфекцию, однако они нуждаются в дальнейшем пребывании в стационаре. Олег Костин предложил ввести дополнительные места в санатории «Октябрьское ущелье» и Саратовском областном клиническом госпитале ветеранов войн. Руководители этих учреждений поддержали инициативу. Сейчас решается вопрос с точным количеством мест. Необходимо докупить медицинское оборудование, обеспечить учреждения квалифицированным медперсоналом и медикаментами в нужном объеме.
Министр указал главврачам районных больниц и поликлиник четко отслеживать пациентов, перенесших ковид, после выписки из профильных стационаров.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.