Ртищевский щенок Гранта будет искать взрывчатку в аэропорту Симферополя

Фото разместили на сайте аэропорта
Из Ртищева Саратовской области на службу в аэропорт Симферополя отправился двухмесячный ирландский терьер по кличке Гранта. Об этом сообщили на сайте воздушной гавани.
После прохождения курсов адаптации и послушания, зимой, Гранта начнет учиться по своему основному профилю – поиску взрывчатки, оружия и боеприпасов.
Фото разместили на сайте аэропорта
На «работу» собака выйдет после сдачи экзаменов осенью следующего года.
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