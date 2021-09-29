Ртищевский щенок Гранта будет искать взрывчатку в аэропорту Симферополя

Фото разместили на сайте аэропорта

Из Ртищева Саратовской области на службу в аэропорт Симферополя отправился двухмесячный ирландский терьер по кличке Гранта. Об этом сообщили на сайте воздушной гавани.

После прохождения курсов адаптации и послушания, зимой, Гранта начнет учиться по своему основному профилю – поиску взрывчатки, оружия и боеприпасов.

Фото разместили на сайте аэропорта

На «работу» собака выйдет после сдачи экзаменов осенью следующего года.

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