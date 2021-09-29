В Саратове из-за игравшего с зажигалкой ребенка пришлось эвакуировать многоэтажку

Пожар в Заводском районе

Сегодня, 29 сентября, в Заводском районе Саратова произошел пожар, из-за которого пришлось эвакуировать 20 человек, в том числе пятерых детей.

Возгорание было зафиксировано в 12:42 на улице Южной. Дежурному поступил сигнал о пожаре на балконе третьего этажа девятиэтажного дома. На момент прибытия первых пожарных подразделений в подъезде было очень много дыма, из дома пришлось выводить 20 человек, в том числе пятерых детей. Их эвакуировали при помощи спасательных устройств. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем ребенка. Малыш поигрался с зажигалкой. В результате пожара пострадавших нет. На тушение выезжали два пожарных расчета, о чем сообщает ГУ МЧС региона.

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