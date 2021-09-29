В Саратовской области отправились на карантин 273 образовательные организации

На сегодня, 29 сентября, в Саратовской области из-за угрозы коронавируса полностью закрыта школа села Упоровка Екатериновского района, в ней 5 учащихся и 6 педагогов.

Всего на дистанционный режим обучения Роспотребнадзор отправил 273 образовательные организации в 26 районах области. В них учатся 162 тысячи человек.

Два детских сада Краснокутского района, в которых 54 малыша и 22 воспитателя, также закрыты из-за угрозы распространения коронавируса. На дистанционку отправлены 16 классов в 14-ти школах, в которых 324 ученика и 34 педагога, и 23 группы в 18-ти детских садах, в которых 401 ребенок и 42 воспитателя, а также 34 группы в 11-ти профорганизациях, в которых 700 студентов.

ПО ОРВИ на карантин отправились две профорганизации Балаковского и Озинского районов, в которых 1317 студентов переведены на дистанционный режим обучения. Закрыты для посещения также 36 школ, в которых 5449 ученика, четыре детских сада, в которых 150 детей. На дистанционку также отправлены 96 классов в 19-ти школах, в которых 1966 ученика и 16 групп в шести детских садах, в которых 258 малышей.

В семи ВУЗах области коронавирусом заразились 294 студента и 114 сотрудников. В пяти ВУЗах области на дистанционное обучение переведены 2707 студентов 148 групп.

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