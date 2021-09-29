Депутатов Саратовской областной думы смогут лишать мандата за коррупцию

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За нарушение антикоррупционного законодательства в Саратовской областной думе теперь депутатов могут не просто лишить должностей в комитетах, но даже отобрать мандат. Это могут сделать коллеги по парламенту.

С такой инициативой вышла прокуратура области. Законопроект представил первый зампрокурора области Иосиф Минеев. Он объяснил, что в действующих законах региона не прописан до конца механизм наказания депутата, в случае если его поймают на коррупции или заподозрят в нарушении антикоррупционных законов.

Теперь в зависимости от тяжести проступка депутата областной думы могут предупредить, освободить от должности в Саратовской областной думе без прекращения полномочий, запретить занимать должности в областной думе до прекращения срока его полномочий, а также самое строгое - досрочное прекращение депутатских полномочий.

Минеев уточнил, что прокуратура предлагает изменения не чтобы преследовать каких-то отдельных депутатов. А чтобы «уберечь их от правонарушений».

Большинство депутатов поддержали законопроект, отметив, что честно работающий депутат никогда не будет переживать за ужесточение антикоррупционного законодательства.