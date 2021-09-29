В Саратовской области продлена выплата пособия на детей до 16 лет

Сегодня, 29 сентября, на заседании Саратовской областной Думы был принят закон, продлевающий выплату ежемесячного пособия на ребенка до 16 лет (на учеников школ и колледжей – до 18 лет). Подача заявления на выплаты не требуется.

Выплата пособия будет продлена по 31 марта следующего года. Пособие в регионе положено 72 тысячам жителей, они получают его на 118 тысяч детей.

Для того, чтобы пособие выплачивалось и после 31 марта 2022 года, получателям нужно подать в учреждение социальной поддержки населения или многофункциональный центр заявление, о чем напоминает региональное министерство труда и социальной защиты.

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