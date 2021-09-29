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Общество29 сентября 2021 13:13

В Саратовской области продлена выплата пособия на детей до 16 лет

Наталия Калинина
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Сегодня, 29 сентября, на заседании Саратовской областной Думы был принят закон, продлевающий выплату ежемесячного пособия на ребенка до 16 лет (на учеников школ и колледжей – до 18 лет). Подача заявления на выплаты не требуется.

Выплата пособия будет продлена по 31 марта следующего года. Пособие в регионе положено 72 тысячам жителей, они получают его на 118 тысяч детей.

Для того, чтобы пособие выплачивалось и после 31 марта 2022 года, получателям нужно подать в учреждение социальной поддержки населения или многофункциональный центр заявление, о чем напоминает региональное министерство труда и социальной защиты.

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