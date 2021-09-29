Юридическая клиника СГЮА стала победителем грантового конкурса

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Подведены итоги грантового конкурса социальных проектов для социально ориентированных некоммерческих организаций, учредителем которого выступило министерство внутренней политики и общественных отношений Саратовской области. На конкурс были поданы более ста заявок.

По результатам работы экспертной комиссии победителями признаны 66 некоммерческих организаций из 15 муниципальных районов, в том числе и проект Юридической клиники СГЮА «Программа адаптации и социализации мигрантов и вынужденных переселенцев в местах компактного проживания на приграничных территориях Саратовской области».

Данный проект направлен на укрепление общероссийского самосознания и духовной общности народов, проживающих в приграничных районах Саратовской области. В ходе его реализации специалисты Юридической клиники СГЮА проведут серию образовательных вебинаров и консультаций по правовым вопросам с органами исполнительной и муниципальной власти региона, также будет организована работа фокус-групп, направленная на профилактику экстремизма и ксенофобии среди мигрантов и коренных жителей области.

Актуальность проекта обусловлена тем, что Саратовская область – один из самых многонациональных субъектов Российской Федерации, в котором уделяется серьезное внимание развитию комплекса межнациональных и межконфессиональных отношений.

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