Жителям Саратова назвали адреса подвоза воды

Сегодня, 29 сентября, саратовцам сообщили адреса подвоза воды, который проводится в связи с массовым отключением. Информацию публикует ООО «КВС».

Напомним, на время проведения плановых работ по подключению нового магистрального водопровода диаметром 1000 мм по улице Автокомбинатовская завтра, 30 сентября, будет организован подвоз воды. График следующий:

10.00 – 11.30 - Шехурдина, 42;

11.30 – 13.00 - Шехурдина, 58;

13.00 – 14.30 - Московское шоссе, 9-9А;

14.30 – 16.00 - Московское шоссе, 21;

16.00 – 17.30 - Московское шоссе, 1;

17.30 – 18.30 - ДОС, 3;

18.30 – 20.00 - Моторная, 2.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.