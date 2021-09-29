Вывоз товаров из Саратовской области за рубеж в три раза превысил ввоз

Ввоз товаров в Саратовскую область в три раза меньше вывоза - экспорт увеличился на 73,1% и составил 1,24 миллиарда долларов, импорт вырос на 24,9% и составил 527,9 миллионов долларов.

Внешнеторговый товарооборот Саратовской области за 7 месяцев 2021 года вырос на 55,2% и составил 1,76 млрд долл. США.

В рейтинге регионов РФ по объему экспорта Саратовская область на 33 месте.

В товарной структуре регионального экспорта преобладали: продукция химической промышленности, каучук, продовольственные товары и сырье, металлы и изделия из них.

Основными покупателями товаров из Саратовской области являются страны Ближнего Востока и Африки, страны СНГ. В тройку лидеров по итогам семи месяцев вошли: Бразилия (17,2%), Турция (15,7%), Иран (14,6%). На Казахстан приходится 10,9%, Германию – 7,1%, Латвию – 3,8%, Финляндию – 3 %, Беларусь и Узбекистан – по 2,8%.

- Продолжается активное восстановление экономики после пандемии, растет предпринимательская активность. Так, экспортные поставки осуществляли более 450 субъектов предпринимательства области, из них порядка 89% - малый и средний бизнес, - отметил министр экономического развития области Андрей Разборов.