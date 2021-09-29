На Сенном в Саратове встали два трамвайных маршрута

Сегодня, 29 сентября, в Кировском районе встали два трамвайных маршрута. Об этом пишут в группе «Трамваи и троллейбусы Саратова» в соцсети.

В 12:05 у Сенного рынка из-за обрыва контактной сети встали вагоны 11-го и «тройки».

Трамваи третьего маршрута с увеличенным интервалом идут от 6-й Дачной, от Мирного переулка движения нет. 11-й идет от 6-го квартала только до Осипова.

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