В Балакове произошел пожар у кафе «Очаг»

Фото: Произошло в Балаково

Сегодня, 29 сентября, жители Балакова стали свидетелями пожара. Снимки с места событий появились в социальных сетях.

В паблике «Произошло в Балаково» ВКонтакте пользователь с ником Ира Лядова выложила снимок с места пожара. Столб густого дыма виднеется из-за кафе «Очаг», которое расположено по адресу ул. Волжская, 80/1.

ГУ МЧС региона пока не комментирует ситуацию.

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