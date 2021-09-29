Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия29 сентября 2021 12:16

В Балакове произошел пожар у кафе «Очаг»

Наталия Калинина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Произошло в Балаково

Фото: Произошло в Балаково

Сегодня, 29 сентября, жители Балакова стали свидетелями пожара. Снимки с места событий появились в социальных сетях.

В паблике «Произошло в Балаково» ВКонтакте пользователь с ником Ира Лядова выложила снимок с места пожара. Столб густого дыма виднеется из-за кафе «Очаг», которое расположено по адресу ул. Волжская, 80/1.

ГУ МЧС региона пока не комментирует ситуацию.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.