От коронавируса в Саратовской области умер 12-летний ребенок

.

За прошедший день от коронавируса в Саратовской области погибли ещё 29 человек. Это рекорд с начала пандемии.

- От осложнений коронавирусной инфекции скончались 11 женщин и 17 мужчин в возрасте от 34 до 92 лет и ребенок 12 лет, - сообщили в региональном минздраве.

Всего на 29 сентября от COVID-19 умерли 2 949 саратовцев.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.