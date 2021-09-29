От коронавируса в Саратовской области умер 12-летний ребенок

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За прошедший день от коронавируса в Саратовской области погибли ещё 29 человек. Это рекорд с начала пандемии.
- От осложнений коронавирусной инфекции скончались 11 женщин и 17 мужчин в возрасте от 34 до 92 лет и ребенок 12 лет, - сообщили в региональном минздраве.
Всего на 29 сентября от COVID-19 умерли 2 949 саратовцев.
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