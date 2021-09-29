Радаев об эффективности бюджетных расходов: 120 рублей зарабатываем, на 140 делаем

Валерий Радаев

Губернатор Радаев оценил как очень высокую эффективность расходования бюджетных денег в Саратовской области. Об этом он заявил по итогам обсуждения изменений в бюджет региона в областной думе 29 сентября.

- Темпы роста доходов шестые в стране. Хорошо, что есть что нам обсуждать, распределять, над чем работать. У нас самый открытый бюджет по доходам и расходам, по всей вертикали до муниципальных образований.

Фракция КПРФ – сейчас обсуждает, будем мы за изменения голосовать или нет – так вы за него не голосовали! А мы его сейчас исполняем копейка в копейку.

В бюджете 120 рублей зарабатываем, вопросы решаем на 140. Какая еще эффективность бюджетного рубля нужна? – заявил Радаев.

На заседании думы изменения были приняты.

Доходы и расходы областного бюджета на 2021 год увеличены в целом на 3041,9 млн рублей, в том числе за счет дополнительного поступления налоговых и неналоговых доходов областного бюджета в сумме 460,8 млн рублей. Учтено поступление помощи из федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации в общей сумме 2596,9 млн рублей.

Эти деньги предложили отправить на:

ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет – 591,2 млн рублей;

оплату отпусков и выплату компенсации за неиспользованные отпуска работникам организаций социального обслуживания, медицинским и иным работникам – 110,4 млн рублей;

обеспечение деятельности, укрепление материально-технической базы учреждений и исполнение судебных решений – 99,4 млн рублей и 8,0 млн рублей соответственно;

возмещение недополученных доходов, возникающих от применения регулируемых тарифов на пассажирские перевозки, осуществляемые железнодорожным транспортом в пригородном сообщении – 100,0 млн рублей;

берегоукрепление участков Волгоградского водохранилища в г. Вольске и г. Саратове – 67,4 млн рублей и 25,0 млн рублей соответственно;

развитие на территории области отдельных видов спорта – 44,0 млн рублей; ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций – 34,4 млн рублей;

обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей инвалидов – 15,2 млн рублей и т.д.

С учетом указанных изменений доходы областного бюджета на 2021 год составят 126993,3 млн рублей, расходы – 140485,3 млн рублей, дефицит областного бюджета 13492,0 млн рублей.

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