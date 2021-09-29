Только один саратовский лицей вошел в ТОП-20 школ Приволжского федерального округа

Рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) опубликовало рейтинги лучших школ России. Списки составляли, ориентируясь на количество поступивших в ведущие ВУЗы страны выпускников.

В ТОП-20 Приволжского федерального округа вошло только одно среднее учебное заведение Саратовской области. 11-е место занял саратовский Физико-технический лицей №1.

Второе место по региону у балаковского Лицея№1, третье – у саратовского лицея прикладных наук, далее ещё две школы Балакова – первая и вторая гимназии, на шестом месте саратовский лицей математики и информатики. Седьмую строку заняла энгельсская гимназия №8. Замыкают список три саратовских школы – 4-я гимназия, медико-биологический лицей и гимназия №1.

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