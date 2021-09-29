Саратовцы за сутки перевели мошенникам 1,7 млн рублей

Сразу восемь жителей Саратова за сутки стали жертвами дистанционных мошенников. Как сообщили в УМВД по Саратову, общая сумма, которую выманили у доверчивых саратовцев аферисты составила 1 млн 756 тысяч рублей.

Самый большой "взнос" сделала 62-летняя саратовчанка, которая решила заработать на покупке акций. Она нашла в Интернете объявление о продаже акций крупной энергетической компании.

- Горожанка оставила онлайн-заявку, после чего с ней связался представитель организации. Полагая, что приобретает акции, жительница Кировского района перечислила на указанный собеседником счет 300 тысяч рублей. Позже «консультант» сообщил, что необходимо повторить аналогичный взнос, что женщина и сделала. Когда же деньги потребовались вновь, горожанка заподозрила неладное и обратилась в отдел полиции. Ущерб составил 620 700 рублей, - рассказали "КП-Саратов" в полиции.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Управление МВД России по городу Саратову напоминает - если вам поступают предложения о дополнительном заработке с высокой прибылью – не рассчитывайте на получение легких денег.