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Общество29 сентября 2021 9:47

В Саратовской области приостановили плановую госпитализацию

Это произошло из-за новой волны коронавируса
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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В больницах Саратовской области приостановили плановую госпитализацию. Об этом рассказали вчера, 28 сентября, на координационном совете по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции по территории региона.

Как объяснил первый замминистра Станислав Шувалов, решение продиктовано ростом заболеваемости COVID-19. Исключение сделают только для фтизиатрических, психиатрических и онкологических отделений.

Также в регионе пока нельзя будет пройти профосмотр, некоторым категориям граждан отменили диспансеризацию.

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