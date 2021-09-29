Саратовский совет отцов получил благодарственное письмо от Владимира Путина

Фото: уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области

Вчера, 28 сентября, уполномоченный при Президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова наградила председателя Совета отцов Саратовской области Валерия Баглая и его коллегу Андрея Костерова благодарственными письмами Президента России.

По словам уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области Татьяны Загородней, совет обеспечивает взаимодействие отцов региона с органами власти, общественными организациями по вопросам обеспечения защиты семьи, материнства и детства, соблюдения и реализации их прав и свобод.

Подвоз продуктовых наборов, вещей первой необходимости, адресная помощь незащищенным семьям с детьми осуществляется членами Совета отцов на постоянной основе – вот чем занимается совет.

- Полученная награда подтверждает правильность пути, по которому плечом к плечу следует уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области со своей надежной командой, - заключила Татьяна Загородняя.

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