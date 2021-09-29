В двух районах Саратова жители остались без воды

Сегодня, 29 сентября, в двух районах Саратова проходят отключении воды в связи с авариями на линии водопровода, об этом информирует ООО «КВС».

В Заводском районе авария произошла по адресу Тульская. Прекращена подача воды для абонентов ул.Тульская, 1-49; 1-й Тульский проезд; частный сектор по Амурским проездам и 3-му Токмаковскому проезду. Восстановить подачу воды обещают к полуночи.

В Волжском районе авария произошла по адресу Волочаевский проезд,5. Также до полуночи прекращена подача воды для абонентов Волочаевского проезда; Большой Горной (нечетная сторона от Радищева до Веселой); Соколовой (от Веселой до Малой Горной).

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