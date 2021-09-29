Саратовцы сообщают о запутавшемся в проводах троллейбусе

Фото с места событий

Сегодня утром, 29 сентября, в Октябрьском районе Саратова произошел сбой в движении общественного транспорта. Очевидцы сообщили КП-Саратов, что троллейбус «запутался в проводах» и прервал работу линии.

Примерно в 8:30 встали троллейбусы маршрутов №3 и 16 на пересечении улиц Рахова и Мичурина. Прекращено движение в сторону Грибова.

Сейчас сотрудники транспортного управления ждут помощи.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.