Еще у 303 жителей Саратовской области подтвердили коронавирус

Сегодня, 29 сентября, в Саратовской области было подтверждено 303 новых случая коронавируса. Всего COVID-19 заразились 88 466 жителей региона. Выздоровели с начала эпидемии 80 654 человека, за сутки — 289.
В Саратове новых случаев 110, в Энгельсском районе — 39, Балаковском — 30, в Балашовском заразились еще 25 человек, Пугачевском — 10, в Марксовском — девять новых пациентов.
Напомним, вчера, 28 сентября, был поставлен печальный рекорд по суточной смертности. Скончались 26 человек.
Возрастной состав заболевших следующий:
- до 6 лет – 10;
- 7-14 лет – 17;
- 15-19 лет – 20;
- 20-29 лет – 24;
- 30-39 лет – 51;
- 40-49 лет – 42;
- 50-59 лет – 47;
- старше 60 – 92.
С пневмонией поступили 135, с признаками ОРВИ — 162, с бессимптомным течением появилось шесть пациентов.
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