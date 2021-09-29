В Вольске скончался 3-месячный малыш

Сегодня ночью, 29 сентября 2021 года, бригада скорой медицинской помощи, прибывшей по вызову в квартиру дома по улице Урицкого в городе Вольске, зафиксировала смерть 3-месячного мальчика.

Следственным отделом по городу Вольск СУ СКР по Саратовской области по факту организована доследственная проверка.

Как сообщили "КП-Саратов" в региональном СУ СКР, при осмотре места происшествия совместно с судебно-медицинским экспертом, признаков насильственной смерти на теле ребенка не обнаружено.

Назначено судебно-медицинское исследование для установления точной причины смерти мальчика. Осуществляется сбор информации о семье, где воспитывался ребенок.

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