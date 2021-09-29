В Балакове 19-летний парень сбил пешехода

Фото: ГУ ГИБДД Саратовской области
Вчера, 28 сентября, в Балакове произошло ДТП, в котором пострадал 55-летний мужчина, о чем сообщает ГУ ГИБДД региона.
Инцидент был зафиксирован в 18:50 около дома № 43 по улице Набережная Леонова. 19-летний водитель Nissan Almera сбил 55-летнего мужчину.
В результате ДТП пешеход был доставлен в медицинское учреждение.
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