В Кировском районе отопление дано в половину соцобъектов

В Кировском районе Саратова только в половину объектов соцсферы подается тепло. Сегодня, 29 сентября, об этом было заявлено в администрации города на заседании штаба по вхождению в отопительный сезон.

Как заявил глава администрации Кировского района Сергей Пилипенко, на данный момент в зоне его ответственности к отопительному сезону готовы 44 котельных. В трех школах был произведен ремонт оборудования.

К подаче тепла готовы 625 многоквартирных домов и 689 домов с печным отоплением. Всего к началу отопительного сезона подготовлены 1406 объектов. Вместе с тем на улицах Киселева, Рахова и Степана Разина продолжается ремонт труб, за который ответственен саратовский филиал ПАО «Т Плюс».

Отопление подано в 50 процентов объектов соцсферы: из 92 включено 46. На остальные отсутствует техническая возможность, работа продолжается.

В Ленинском районе тем временем из 238 зданий соцсферы включены 195. Все котельные готовы.

В понедельник главы администраций соберутся опять, чтобы обсудить итоги проделанной работы.

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