В Саратове пенсионерка зарезала зятя-тунеядца

Преступление произошло в доме по улице Советская
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Саратове 69-летняя женщина призналась в убийстве.
Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, жертвой стал 44-летний сожитель дочери обвиняемой.
По версии следствия, днем 26 сентября они поссорились у себя в квартире дома по улице Советская. Причиной конфликта стали претензии пенсионерки к мужчине, который не желала работать, предпочитая пьянствовать.
Женщина ударила мужчину ножом в спину
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Зять ответил на это грубостью и матом, а потом захотел уйти на улицу, но женщина схватила нож и ударила его в спину.
Раненый умер на месте из-за повреждения лёгкого и аорты.
Сейчас пенсионерку отправили под домашний арест.
Свою вину пенсионерка признала
Фото: СУ СКР по Саратовской области
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.