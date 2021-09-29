В Саратове пенсионерка зарезала зятя-тунеядца

Преступление произошло в доме по улице Советская Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратове 69-летняя женщина призналась в убийстве.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, жертвой стал 44-летний сожитель дочери обвиняемой.

По версии следствия, днем 26 сентября они поссорились у себя в квартире дома по улице Советская. Причиной конфликта стали претензии пенсионерки к мужчине, который не желала работать, предпочитая пьянствовать.

Женщина ударила мужчину ножом в спину Фото: СУ СКР по Саратовской области

Зять ответил на это грубостью и матом, а потом захотел уйти на улицу, но женщина схватила нож и ударила его в спину.

Раненый умер на месте из-за повреждения лёгкого и аорты.

Сейчас пенсионерку отправили под домашний арест.

Свою вину пенсионерка признала Фото: СУ СКР по Саратовской области

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