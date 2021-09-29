Заведущая детсадом в Балаково присвоила 1,2 млн рублей

В Балаково в отношении бывшей заведующей детским садом возбуждено два новых уголовных дела о присвоении бюджетных средств с использованием служебного положения.

Как сообщили "КП-Саратов" в Следственном комитете, речь идет о фиктивном трудоустройстве.

По данным следствия, заведующая фиктивно трудоустроила на должность медсестры свою знакомую. В период времени с июля 2017 года по июнь 2021 года из средств бюджета Балаковского муниципального района ей начислялись зарплата и премии. Все деньги лжемедсестра лично передавала заведующей детским садом. Всего мошенница успела получить 320 716 рублей зарплаты, а в качестве компенсационных выплат - еще 33 155 рублей.

Ранее ей уже инкриминировали хищение 858 873 рублей, выплаченных фиктивно трудоустроенной медсестре.

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